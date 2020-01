È allarme sicurezza in alcune strade del Siracusano, a causa delle basse temperature che hanno causato la formazione di lastre di ghiaccio.

Ci sono infatti dei tratti a rischio, come la provinciale Ferla-Buccheri dove proprio ieri si è verificato un incidente stradale tra due auto. Due i feriti, uno si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è giunto con l’elisoccorso.

Ghiaccio a partire dal bivio per Pedagaggi, aulla Buccheri-Palazzolo e poi ancora da Montelauro fino alle prime curve in direzione Monterosso.

Lungo molte di queste strade vige l’obbligo di montare pneumatici da neve o catene a bordo.

La colonnina del mercurio è comunque salita nel resto della provincia di Siracusa ma, come disposto al termine del vertice in Prefettura della settimana scorsa, sono in azione i mezzi spargisale per liberare le strade dal ghiaccio.