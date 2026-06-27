Sono scattate nella giornata di ieri le ricerche di una ragazza di 15 anni fuggita da una comunità del Siracusano. La Sala Operativa della Questura di Siracusa ha raccolto la segnalazione nella tarda mattinata di ieri, attivando il piano previsto per la ricerca delle persone scomparse.

Sul territorio sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco, anche con personale specializzato, e le forze dell’ordine. Le operazioni si concentrano nell’area tra Augusta e Brucoli, dove è stato localizzato l’ultimo segnale del telefono cellulare della giovane.

Le autorità lanciano un appello alla cittadinanza: chiunque disponga di informazioni utili è invitato a contattare il Numero Unico di Emergenza 112