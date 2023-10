sulla siracusa-catania

Un giovane di 25 anni, di Siracusa, si è reso protagonista nella sera di ieri di una fuga rocambolesca in autostrada, sulla Siracusa-Catania, per scampare al controllo della Polizia stradale in prossimità dello svincolo di Lentini.

La velocità folle

E’ stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale con danneggiamento ai beni dello Stato al termine di un inseguimento. Non è stato affatto semplice per i poliziotti acciuffarlo, in quanto il 25enne avrebbe guidato a folle velocità, toccando i 200 km orari e sorpassando, in modo pericoloso, gli altri veicoli.

L’inseguimento

Nel tentativo di fermare la folle corsa del giovane sono intervenute altre tre pattuglie, due volanti della Questura di Siracusa ed una della Stradale di Noto che hanno atteso l’auto del 25enne all’altezza dello svincolo di Siracusa Nord ma il fuggitivo, vistosi tallonato, con una pericolosa manovra in retromarcia nell’area dello svincolo, ha ripreso la sua folle corsa che, proseguita sulla A18 in direzione sud.

Bloccato ad Ispica

Il 25enne che, nella sua spericolata corsa, ha speronato diverse volte l’auto dei poliziotti e ha anche rischiato di investire gli ignari conducenti dei veicoli al momento in transito, alla fine è stato bloccato all’altezza dello svincolo di Ispica dove una volta sceso dall’autovettura, in evidente stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha inveito scagliandosi contro i poliziotti.