travolto da una macchina

Si terranno domani mattina, alle 11, nella chiesa Madre di Carlentini, i funerali dello studente Marco Floridia, il giovane, appena diciottenne, morto tragicamente, mercoledì scorso in un incidente stradale in via Madonna delle Grazie, vicino al supermercato Eurospin.

La dinamica

Lo studente che, frequentava la classe V dell’Istituto Tecnico Industriale, viaggiava in sella alla sua moto per fare rientro a casa, quando è stato travolto da una Renault “Modus” guidata da una donna di Lentini.

La scuola in chiesa

Al rito funebre, celebrato da don Salvatore Siena, parteciperanno il dirigente scolastico dell’Istituto superiore “Nervi – Alaimo” di Lentini Giusi Sanzaro, i docenti dell’Istituto Industriale, compagni di scuola e i rappresentanti delle associazioni di Carlentini. Intanto la comunità di Carlentini si è stretta attorno alla famiglia in questo tragico momento.