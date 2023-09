colpo avvenuto a lentini

Un furto si è verificato all’interno di una cooperativa agricola in via Regione siciliana, a Lentini. L‘azienda si occupa di raccolta e lavorazione delle arance e secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, i ladri hanno rubato merce per un valore di 100 mila euro, tra cui un escavatore, un autocarro per un valore complessivo di 100 mila euro.

La banda sarebbe entrata aprendosi un varco nella parte posteriore del magazzino per poi rompere il lucchetto del cancello della saracinesca: a quel punto, per loro è stato un gioco da ragazzi impossessarsi dei mezzi.

Poco dopo il furto, sono arrivati il proprietario e i carabinieri, con questi ultimi che hanno compiuto un sopralluogo in cerca di indizi per risalire agli autori del colpo. Sono state, inoltre, recuperate le immagini del sistema di videosorveglianza.