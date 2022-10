indagine della polizia di siracusa

Non aveva i soldi per comprarsi una dose di cocaina, di cui è dipendente, e così avrebbe deciso di intrufolarsi in un appartamento per trovare del denaro.

Furto in casa per comprarsi la droga

L’uomo, un 47enne denunciato dagli agenti delle Volanti di Siracusa, avrebbe scelto una casa situata in Riviera Dionisio il Grande, nella zona della pista ciclabile, per rubare, indipendentemente dalla presenza o meno del proprietario.

Rubati soldi ed una collana d’oro

Forse, sperava che non vi fosse nessuno, fatto sta che, stando alle informazioni fornite dalla polizia, è entrato nell’abitazione ed avrebbe iniziato a rovistare nei cassetti, trovando 20 euro in contanti ed una collana d’oro.

Scoperto dal proprietario

In casa non era da solo, il proprietario si è accorto della presenza di un estraneo e si è imbattuto nel ladro che è scappato: ha provato ad acciuffarlo per farsi restituire la refurtiva ma il ladro è riuscito a fuggire in sella ad una bicicletta.

Bloccato nella piazza dello spaccio

La vittima del furto ha denunciato l’episodio e così gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno avviato le ricerche ed hanno scovato il 47enne in via Algeri, una delle piazze di spaccio più importanti di Siracusa. Quando è stato perquisito non aveva con se né i 20 euro né la collana d’oro, presumibilmente ceduti per comprarsi una scorta di cocaina. E’ stato accompagnato nel palazzo della Questura di Siracusa dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per furto aggravato.

Spaccio a Rosolini

I militari della Guardia di finanza, al termine di un controllo antidroga a Rosolini, nel Siracusano, hanno arrestato un giovane, con precedenti penali. E’ stato bloccato in prossimità di un complesso di palazzine di edilizia popolare durante le cessione di 2 grammi ad un cliente.

Ritenendo che nell’abitazione dalla quale era stato visto uscire il giovane, potesse essere stata nascosta dell’altra

sostanza stupefacente, i finanzieri si sono recati nell’appartamento dell’indagato dove sono stati rinvenuti 150 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.