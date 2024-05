L’esponente del partito democratico “Autorità facciano presto luce”

Ladri nella sede del Pd a Siracusa. Rubate, nella notte, attrezzature per la campagna elettorale. Giuseppe Lupo candidato del partito democratico al Parlamento europeo ha sottolineato: “Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza a tutta la comunità siracusana per l’ignobile atto compiuto ai danni della sede del Pd di Siracusa questa notte e mi auguro che le autorità competenti facciano presto luce su quanto accaduto e che si individuino i responsabili di questo ignobile gesto”.

Lupo ha aggiunto: “Un atto vandalico che condanniamo fermamente e che ci spinge ancora più convintamente a lavorare per affermare il valore della legalità e i principi democratici che ispirano e caratterizzano il nostro partito”.

Il furto

I locali di corso Gelone sono stati messi a soqquadro: la scorsa notte alcuni ladri hanno fatto irruzione, forzando la porta e portando via tutto quello che hanno trovato. Sono stati portati via un videoproiettore, casse e altri oggetti.

All’apertura della sede, questa mattina, la scoperta. Sul posto è arrivata la Polizia Scientifica per le indagini del caso. Sono stati acquisiti i filmati di diverse videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

La solidarietà di Nicita

“La mia solidarietà e il mio sostegno al Pd Siracusa, la cui sede è stata derubata nel corso della notte – ha detto il senatore Antonio Nicita – Un bottino misero per i ladri e un danno enorme per la nostra comunità democratica sul territorio, a cui è stata sottratta diversa attrezzatura, ancora più fondamentale in questo periodo di campagna elettorale. Porte divelte e vetri infranti: un vile attacco che voglio sperare privo di alcun intento intimidatorio. Confidiamo nelle forze di polizia per individuare chi ha commesso questo triste atto vandalico, recuperare la refurtiva e limitare le conseguenze di questo triste inconveniente”