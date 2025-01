indagine della polizia

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Siracusa perché trovato in possesso della refurtiva trafugata dalla sede del liceo scientifico Luigi Einaudi, nel rione della Pizzuta, alla periferia nord di Siracusa. Nella sua disponibilità aveva i 22 tablet rinvenuti, un pc portatile ed un drone che erano stati rubati nel corso del fine settimana.

Le accuse

E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di un coltello il 27enne che è stato fermato, nella serata di ieri, a bordo di una macchina non molto distante dall’istituto scolastico e quando si è reso conto che i poliziotti delle Volanti si erano insospettiti avrebbe manifestato un certo nervosismo.

Pure i soldi per una raccolta fondi

Per questo motivo, il personale della Questura ha avviato una perquisizione nella sua auto che conteneva quella merce rubata nel liceo siracusano. Nel corso degli accertamenti, sono stati rinvenuti soldi in contanti, 1.000 euro: si tratterebbe del denaro messo da parte dalla scuola impegnata in una raccolta fondi.

La refurtiva riconsegnata alla scuola

L’uomo si sarebbe rifiutato di entrare nella macchina delle Volanti che avrebbe dovuto condurlo al palazzo della Questura, da qui l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Con se aveva un coltello a scatto che è stato sequestrato mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla scuola