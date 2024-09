è accaduto nel siracusano

I carabinieri di Francofonte hanno arrestato un uomo di 50 anni condannato, in via definitiva, a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i maltrattamenti compiuti dal 2017 al 2021 nei confronti della moglie e dei due figli minori.

L’incubo

Una vicenda drammatica per la vittime, la donna, in un primo momento, non avrebbe avuto il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare le botte, le violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal consorte, un vero padre padrone.

La denuncia

I maltrattamenti avrebbero interessato anche i figli della coppia, insomma un vero incubo durato poco meno di 5 anni, poi la donna, temendo per la sua incolumità e quella dei suoi figli, decise di raccontare tutto ai carabiniere e da quel giorno sono state avviate le indagini sul conto del 50enne. Si è scoperto, nel corso degli accertamenti, che l’uomo faceva uso di sostanze alcoliche, esasperando il suo carattere tumultuoso. L’arrestato è stato accompagnato nella Casa di reclusione di Augusta, come disposto dall’Autorità giudiziaria, dove sconterà la sua pena.

Maltrattamenti nel Catanese

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Queste le accuse per un pregiudicato di 35 anni formalizzate della procura distrettuale della repubblica di Catania. Le indagini dei carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno portato alla luce un lungo periodo di vessazioni ed un’aggressione avvenuta ad inizio agosto ai danni della madre.

La procura ha, quindi, ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre (la persona offesa, ndr) col controllo del braccialetto elettronico.

Le indagini

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte violente e lesive ai danni della madre cinquantatreenne di Catania, ripetute nel tempo e fino ad agosto del corrente anno.