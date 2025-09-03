Circa 2 mila persone si sono presentate alla Marina di Siracusa dove è ormeggiata la flotta della Global Sumud Flotilla.

Partenza rinviata al 7 settembre

La partenza per Gaza, prevista per la giornata di domani, è stata rinviata per le condizioni meteo marine, per cui le barche si ritroveranno nel porto di Augusta dove salperanno il 7 settembre. È stato allestito un palco dove gli organizzatori hanno raccontato le loro esperienze, prendendo soprattutto di mira la base militare di Sigonella, tra Siracusa e Catania.

Attacco alla base di Sigonella

“C’è un’altra Sicilia — hanno detto dal palco – e non sta con la base di Sigonella che gioca un ruolo di morte, sostenendo il genocidio perpetrato da Israele. È stata autorizzata la partenza di un cargo israeliano che presumibilmente custodisce armi da usare contro il popolo palestinese”. Nel corso degli interventi è stato criticato il comportamento del Governo italiano. “Le partenze da Sigonella avvengono con le autorizzazioni del Governo italiano, dobbiamo organizzare delle iniziative, riappropriandoci delle università e delle piazze” ha detto uno degli organizzatori.

No alla gara tra Italia e Israele

Gli stessi hanno anche annunciato mobilitazioni per non far disputare la partita di calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia ed Israele prevista il 14 ottobre ad Udine.