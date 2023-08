Una donna di origine tunisina di 40 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa, con in braccio le figlie gemelle di sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un edificio nel centro storico di Francofonte, nel Siracusano.

Fratture per la madre, nessuno danno alle piccole

La donna e le piccole, subito soccorse, sono state trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le due gemelline, protette dal corpo della madre, non avrebbero riportato feriti gravi, mentre la donna è ricoverata per fratture multiple.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vicenda è ancora poco chiara e sono almeno tre le versioni che sono state fornite alla stampa in questa prima fase. Le prime notizie giunte parlavano di una caduta accidentale della donna con in braccio le figlie. In seguito si è parlato di un tentativo di lanciare nel vuoto le figlie e poi di un tentato suicidio e solo alla fine è emersa la lite con il marito che potrebbe essere alla base del gesto.

Indagini in corso

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Siracusa che sta provando ad accertare se la madre ha tentato realmente di suicidarsi insieme alle figlie o se, invece, ci sono altre chiavi di lettura. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe litigato poco prima con il compagno, un lavoratore stagionale e poi avrebbe fatto quel volo dal balcone.

Femminicidio nel Catanese

Proprio oggi sempre in Siucilia ma nel catanese è stato scoperto un femminicidio camuffato da suicidio. Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera, nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca (Ct), in cui viveva. Secondo le indagini dei carabinieri non sarebbe stato un suicidio, ma una simulazione messa in atto dal fidanzato, un manovale romeno, e da un suo amico e connazionale. I due sono stati fermati su disposizione della Procura di Caltagirone.

