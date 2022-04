indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sulla Statale 385, nel territorio di Lentini, nel Siracusano. Secondo una prima ipotesi al vaglio dei carabinieri la vittima potrebbe essersi lanciata da un cavalcavia ma sono in corso agli accertamenti da parte delle forze dell’ordine che, intanto, procederanno all’identificazione dell’uomo. Il luogo in cui è stato trovato il corpo è in contrada San Giorgio, in prossimità della discarica di Lentini, al centro di un’inchiesta antimafia che ha portato due anni fa all’arresto dei vertici della Sicula trasporti, proprietaria del sito, sotto amministrazione giudiziaria.