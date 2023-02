ci sono alcune ipotesi

E’ giallo sul ritrovamento, avvenuto nelle ore scorse, di un cadavere dentro un casa, a Floridia, nel Siracusano. La vittima è un pensionato e le indagini sono condotte dai carabinieri che, nel corso del controllo nell’appartamento, hanno notato le condizioni dell’abitazione: alcuni arredi erano a soqquadro.

Le indagini dei carabinieri

Si è pensato ad una possibile colluttazione al termine della quale l’anziano avrebbe perso la vita ma i militari hanno appurato che non vi erano segni di effrazioni alla porta o alle finestre.

Le ipotesi

Non è escluso che il pensionato, forse colto da un malore, potrebbe aver cercato aiuto e nella concitazione potrebbe aver danneggiato alcuni arredi. L’altra ipotesi è che possa avere aperto la porta al suo aggressore, che, evidentemente conosceva, ma questa supposizione sembra non aver molta concretezza. In cima, c’è il decesso per cause naturali.

Gli interrogatori

Elementi che sono al vaglio degli inquirenti, i quali hanno sentito delle persone, tra cui parenti, amici e conoscenti del pensionato per avere contezza delle sue abitudini, le frequentazioni e se soffrisse di qualche patologia.

L’agguato a Floridia

Frattanto, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa stanno scandagliando la vita di Francesco Brunno, residente a Floridia, nel tentativo di risalire alla persona che gli ha sparato due colpi di pistola alle gambe in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa.

Chi è la vittima

L’uomo, un intermediario finanziario, sottoposto ad un intervento chirurgico, non corre pericoli di vita ma la sua testimonianza sarà determinante per la cattura dell’aggressore. Gli inquirenti ipotizzano che i due si conoscono, resta da risolvere l’ambito in cui è maturato l’agguato e tra le piste c’è certamente quella legata alla sfera professionale.

La polizia intende svelare se negli ultimi tempi, l’intermediario ha avuto una lite accesa o anche uno screzio, ritenuto di poco conto, con qualche cliente che avrebbe voluto dargli una brutale lezione. Del resto, il denaro è uno dei moventi più frequenti ma non è il solo, la polizia intende battere ogni pista per evitare di tralasciare dettagli che poi potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini.