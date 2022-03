il marito ha chiamato i soccorsi ma ci sono sospetti sul suo conto

E’ giallo sulla morte di una donna, 45 anni, originaria del Marocco, avvenuta nelle ore scorse a Lentini, nel Siracusano. Il suo corpo presenta delle ferite causate da un’arma da taglio, secondo una prima ricostruzione della polizia.

Morta in casa

Il decesso è avvenuto nel suo appartamento ed a chiedere l’intervento dei soccorsi è stato il marito che, al telefono, ha riferito alla polizia del decesso della donna. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Lentini.

Le indagini

Gli inquirenti, dai primi accertamenti, sembrano escludere un suicidio, per cui le attenzioni, per il momento, sono sul marito. Molto dipenderà, sulla risoluzione del giallo, dall’ispezione cadaverica sul corpo della vittima, disposta dalla Procura di Siracusa.

Marito interrogato

Stando ad una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il marito, sentito dalle forze dell’ordine, avrebbe fatto intendere che il decesso sarebbe riconducibile ad un incidente o ad un suicidio ma da un primo sopralluogo, compiuto nell’appartamento della coppia, gli agenti sembrano protendere per un caso di omicidio.

I rapporti della coppia

Le indagini sono concentrate anche sui rapporti tra moglie e marito al fine di verificare se ci sarebbero stati forti litigi tra loro, per questo gli investigatori sono alla ricerca di conoscenti, amici e familiari per conoscere altri dettagli sulla coppia. La polizia sta ascoltando anche i vicini di casa della coppia, in cerca di ulteriori dettagli.