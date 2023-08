disposta l'autopsia dalla procura, indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in contrada Cugno di Mola, nel territorio di Cassibile, a sud di Siracusa. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, la vittima, presumibilmente straniera, sarebbe deceduta nei giorni scorsi, infatti la salma è stata trovata in avanzato stato di decomposizione.

Corpo recuperato dal Soccorso alpino

Per riuscire a recuperarla, è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino: il corpo era in una zona impervia, con una vegetazione fitta. La Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso ma dall’ispezione cadaverica, effettuata dal medico legale, non emergerebbero lesioni causate da arma da taglio o da fuoco.

Identificazione con Dna

Contestualmente, sono state avviate le procedure di identificazione di quell’uomo, infatti saranno effettuate delle prove con il Dna con i denti della vittima. Secondo alcune fonti investigative potrebbe essere una persona che aveva deciso di vivere da eremita ma è solo una ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine.