indagini della polizia

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa sera nelle acque di Siracusa. Il rinvenimento è avvenuto nel porto piccolo, in Ortigia, il centro storico della città.

L’allarme dei passanti

A portare in superficie la salma sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa mentre le indagini sulle cause del decesso sono in mano agli agenti della Squadra mobile di Siracusa. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del corpo che galleggiava ed a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini della polizia

I poliziotti, nel corso degli accertamenti, hanno trovato un zainetto e stanno cercando di capire se appartenga alla vittima. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda ed al termine dell’ispezione cadaverica si deciderà se disporre l’autopsia.