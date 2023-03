è accaduto ieri sera a siracusa

Una giornalista siracusana è rimasta vittima di un furto avvenuto ieri sera nella sua abitazione, nella zona di via Catania, a ridosso di corso Gelone. In realtà, sono due gli episodi accaduti nello spazio di qualche ora, come è lei stessa a raccontare.

La testimonianza

“Il ladro si è presentato nel mio appartamento – spiega la giornalista – intorno alle 19,15 di ieri quando in casa non c’era nessuno: ha divelto la porta di ingresso e poi si è intrufolato, riuscendo a rubare il monopattino, che avevo da poco regalato a mio figlio, e la telecamera che utilizzo per il mio lavoro”.

Il faccia a faccia con il ladro

Non appena la giornalista è rientrata in casa, insieme al compagno ed al figlio, ha chiamato la sala operativa della polizia per segnalare l’episodio ma qualche ora dopo, alle 23,20, si è presentato il ladro, presumibilmente lo stesso che qualche ora prima aveva commesso il furto.

“L’ho visto in faccia – racconta la giornalista – e non è stata un’esperienza piacevole, per fortuna con me c’era il mio compagno che lo ha dissuaso ad andarsene. Siamo, però, riusciti a recuperare delle immagini che ho messo a disposizione delle forze dell’ordine. In quei frammenti video, si può scorgere il suo volto, in ogni caso, nel corso della mattinata, mi recherò al palazzo della Questura di Siracusa per formalizzare la denuncia”.

Le indagini della polizia

La testimonianza della giornalista da una parte e le immagini da una parte dovrebbero consentire agli inquirenti di identificare l’autore del furto che, stando alle prime indicazioni, è un ladro di professione, più volte finito nelle indagini sia della polizia sia dei carabinieri.

“Il mio auspicio – racconta ancora la giornalista – è che possa recuperare la refurtiva, in particolare il monopattino appena regalato a mio figlio, oltre alla mia telecamera. Mi auguro che le forze dell’ordine riescano in tempo a scovarli prima che possano finire al mercato nero”.