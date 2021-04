ricerche in corso

Trovato il giovane di 29 anni di Augusta che risultava scomparso

Era nella zona dell’hangar

La Prefettura ha coordinato le ricerche

E’ stato rintracciato Luca Pistritto, 29 anni, il giovane di Augusta, che risultava scomparso da ieri. E’ in buone condizioni fanno sapere i soccorritori che hanno subito chiamato la famiglia, in ansia per le sorti del ragazzo. E’ stato trovato nella zona dell’hangar di Augusta

Piano di ricerca

La Prefettura di Siracusa, nelle ore successive alla notizia della scomparsa, aveva avviato il piano provinciale speditivo di ricerca “che vede il coinvolgimento della questura, dei comandi provinciali dei carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, del Servizio di protezione civile comunale, della Polizia municipale e dei volontari coordinati dal Dipartimento regionale della Protezione civile”.