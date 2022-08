aperta inchiesta per omicidio stradale

Dolore e lacrime ad Augusta per la morte di Giuseppe Armenio, 19 anni, e Gabriel Fazio, 22 anni, vittima del tragico incidente stradale di stanotte sull’autostrada Siracusa-Catania. Sono stati già fissati i funerali dei ragazzi, che si terranno lunedì alle 16,30 nella chiesa di Santa Lucia, ad Augusta.

Il dolore dei parenti ed amici

I parenti e gli amici non sanno darsi pace per la loro scomparsa, avvenuta in drammatiche circostanze: secondo la tesi di alcuni testimoni, i due ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’auto, una Bmw, che si è ribaltata più volte dopo aver superato il guard-rail.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ rimasto ferito il conducente della macchina, un trentenne che, come accade in questi casi, sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale: la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta ed il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia stradale: non ci sarà autopsia, l’ispezione cadaverica è stata sufficiente, del resto si è trattato di un incidente autonomo e le cause della loro morte sono molto chiare.

Le ipotesi

Gli agenti della Polizia stradale di Siracusa stanno vagliando alcune ipotesi: la velocità della Bmw e le condizioni psicofisiche del conducente. La macchina, stando alla tesi delle forze dell’ordine, era diretta verso Catania, per cui è probabile che avessero lasciato Augusta per un giro ma non potevamo immaginare che da lì a poco si sarebbe consumato il dramma.

Cinque morti nel Siracusano

Si allunga la scia di morti per incidenti stradali autonomi nel Siracusano. Il primo a perdere la vita è stato Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, deceduto dopo essere caduto dalla sua moto; stessa sorte è toccata a Carmelo Cavarra, 24 enne di Portopalo di Capo Passero. Il terzo decesso si è verificato sulla Siracusa-Gela: un 73enne ha perso il controllo della sua macchina, finendo contro le protezioni.