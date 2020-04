Giovani in gruppo bloccati nella notte, “dobbiamo fare gli auguri a nostro zio” sanzionati dalla polizia

Redazione di

30/04/2020

Quando sono stati trovati, tutto in gruppo, nella zona di viale Tunisi, a nord di Siracusa, si sarebbero giustificati spiegando che avrebbero voluto salutare il loro zio. Una scusa che non ha impedito agli agenti della Squadra mobile di sanzionare i 4 giovani che hanno rimediato una sanzione pari a 400 euro ciascuno. “Alla richiesta dei poliziotti, i ragazzi non sono riusciti a dare altra giustificazione alla loro “passeggiata notturna” che la scusa di andare a fare visita allo zio di uno di loro, che proprio ieri ha compiuto gli anni” fanno sapere dal palazzo della Questura. I controlli anti covid19 sono stati portati a termine anche dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa. A Villasmundo e Sortino, sono stati sanzionati due uomini “che stavano praticando attività sportiva a grande distanza dalla loro abitazione: un ciclista, sorpreso in sella alla sua bicicletta da corsa su una strada provinciale ed un podista. L’attività sportiva è al momento consentita solo nei pressi della propria abitazione ed è comunque sempre da svolgersi nel rispetto della distanza sociale, quindi non in gruppo”. Inoltre, ad Augusta i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa,hanno arrestato Salvatore Barravecchia, 20 anni. Il giovane, secondo la tesi delle forze dell’ordine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, sarebbe stato ripetutamente sorpreso a circolare per le vie di Augusta senza essere autorizzato. “Né d’altronde avrebbe potuto addurne alcuno, visto l’obbligo di rispettare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria connesse citata misura cautelare. Per tale ultimo motivo, i militari hanno quindi proposto un aggravamento della forma di custodia, concesso dal Tribunale” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Il ventenne è stato preso ed accompagnato, come previsto dal provvedimento del palazzo di giustizia, nel carcere di piazza Lanza, a Catania.

Quando sono stati trovati, tutto in gruppo, nella zona di viale Tunisi, a nord di Siracusa, si sarebbero giustificati spiegando che avrebbero voluto salutare il loro zio. Una scusa che non ha impedito agli agenti della Squadra mobile di sanzionare i 4 giovani che hanno rimediato una sanzione pari a 400 euro ciascuno.

“Alla richiesta dei poliziotti, i ragazzi non sono riusciti a dare altra giustificazione alla loro “passeggiata notturna” che la scusa di andare a fare visita allo zio di uno di loro, che proprio ieri ha compiuto gli anni” fanno sapere dal palazzo della Questura. I controlli anti covid19 sono stati portati a termine anche dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

A Villasmundo e Sortino, sono stati sanzionati due uomini “che stavano praticando attività sportiva a grande distanza dalla loro abitazione: un ciclista, sorpreso in sella alla sua bicicletta da corsa su una strada provinciale ed un podista. L’attività sportiva è al momento consentita solo nei pressi della propria abitazione ed è comunque sempre da svolgersi nel rispetto della distanza sociale, quindi non in gruppo”.

Inoltre, ad Augusta i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa,hanno arrestato Salvatore Barravecchia, 20 anni. Il giovane, secondo la tesi delle forze dell’ordine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, sarebbe stato ripetutamente sorpreso a circolare per le vie di Augusta senza essere autorizzato. “Né d’altronde avrebbe potuto addurne alcuno, visto l’obbligo di rispettare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria connesse citata misura cautelare. Per tale ultimo motivo, i militari hanno quindi proposto un aggravamento della forma di custodia, concesso dal Tribunale” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Il ventenne è stato preso ed accompagnato, come previsto dal provvedimento del palazzo di giustizia, nel carcere di piazza Lanza, a Catania.