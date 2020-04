Bloccato dopo un inseguimento

E’ stato bloccato dalla polizia dopo un inseguimento in autostrada, nel tratto tra Avola e Siracusa, un trentaseienne, che trasportava un carico di 350 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e gli agenti del commissariato di Avola a portare a termine l’operazione antidroga culminata con l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio nei confronti di Fausto Caruso, 36 anni, originario di Noto, ma residente a Siracusa, con precedenti penali, sanzionato anche per violazione alle misure anti covid19

La partita di droga l’aveva nascosta in parte tra gli slip, il resto era legato ad una caviglia: il valore commerciale dello stupefacente stimato dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di polizia di Avola è di circa 50 mila euro grazie alla vendita di almeno 2500 dosi. Secondo la ricostruzione della Questura, il trentaseienne dopo essere uscito dallo svincolo di Avola della Siracusa-Gela a bordo della sua auto ha incrociato le pattuglie della polizia ed a quel punto è rientrato in autostrada provando a scappare ma la sua fuga è stata bloccata qualche minuto dopo. Le indagini non sono ancora chiuse, gli inquirenti sono interessati a conoscere dove il corriere si era rifornito e poi il destinatario di quella partita. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Avola, al comando dei dirigenti Gabriele Presti e Fabio Aurilio, sono abbastanza certe che il trentaseienne non ha potuto fare tutto da solo, per cui si sta scavando nella sua rete di contatti.

E’ il secondo sequestro di droga compiuto dalla polizia in poco meno di 48 ore, infatti nella prima operazione sono stati arrestati una coppia ed il loro nipote che avevano con se circa 400 grammi di marijuana, un involucro contenente circa 6 grammi di cocaina, un flacone di metadone e 910 euro, probabile provento di spaccio. Gli indagati sarebbero arrivati a Siracusa a bordo di una macchina di grossa cilindrata che ha subito destato l’attenzione dei poliziotti, impegnati in un servizio di controllo antidroga, ma ad incuriosirli è stata l’andatura di quel veicolo, troppo elevata.