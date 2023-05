sanzione per l'azienda di trasporto e per il conducente

E’ finita bene la gita scolastica di una classe di bambini della scuola primaria che avrebbero dovuto visitare gli scavi archeologici del Siracusano. Il bus su cui viaggiavano, di proprietà di un’azienda di trasporto, era insicuro, stando ai controlli compiuti dagli agenti della Polizia stradale di Siracusa.

Carenza di vie di fuga

Gli investigatori hanno accertato che le vie di fuga risultavano inefficienti e che, pertanto, in caso di emergenza le porte dell’autobus non si sarebbero aperte in modalità manuale. Al conducente ed al titolare della ditta di noleggio è stata emessa una sanzione economica, inoltre è stato disposto il fermo del mezzo sino al ripristino delle accertate e gravi inefficienze.

Un nuovo bus

Immaginabile la delusione dei bambini, 35 bambini di 6 -7 anni di età e dei loro accompagnatori, che hanno temuto fosse sfumata la gita fuori porta. L’azienda, però, ha messo a disposizione un altro autobus che ha permesso ai bambini di godersi la giornata programmata