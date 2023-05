bloccato dalla polizia in via cannizzo, a siracusa

Un corriere della droga catanese, 45 anni, Ignazio Grasso, è stato arrestato a Siracusa dagli agenti delle Volanti. Aveva con se, nascosta nella sua macchina, un kg di marijuana, un 43enne, pure lui di Catania, che era in auto con l’arrestato, è stato denunciato.

Controllo nella piazza dello spaccio

I due sono stati trovati in via Bartolomeo Cannizzo, nel rione di Bosco Minniti, una delle piazze di spaccio della città. Secondo quanto ipotizzato dalla polizia, il 45enne si sarebbe recato fin lì per vendere quella partita di droga solo che non avrebbe fatto i conti con i controlli degli agenti, i quali si sono insospettiti per la presenza di quei due, volti del tutto nuovi, almeno in quella zona. E così, sospettando che avessero qualcosa di illecito da fare, hanno avviato le perquisizione, che ha permesso di scovare quel tesoro.

Coppia catanese arrestata

350 grammi di cocaina purissima e pressata, nascosta tra le pagine del quadernone del figlio. E’ questo l’ingegnoso nascondiglio scelto da una coppia di catanesi, arrestata dopo essere stata sottoposto ad un controllo dei carabinieri a Belvedere, nell’ingresso nord di Siracusa.

Il nervosismo della donna

Nonostante la sicurezza ostentata, in modo particolare dall’uomo, l’attenzione dei militari è stata attirata dalla donna che stringeva forte a sé la sua borsa. I due sono stati dunque condotti nella stazione carabinieri di Belvedere e sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Il quadernone con la coca

All’interno della borsa della donna è stato rinvenuto un quadernone contenente disegni verosimilmente realizzati da bambini. I carabinieri notavano che il quadernone appariva troppo pesante rispetto al suo naturale peso e, infatti, al suo interno, abilmente occultato, celava un foglio pressato di cocaina purissima del peso complessivo di 350 grammi.

Entrambi in carcere

La coppia è stata arrestata e, su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Siracusa, l’uomo condotto nella casa circondariale di Siracusa Cavadonna, mentre la donna in quella di Catania Piazza Lanza.