Folla di fedeli per la processione di Santa Lucia

Redazione di

07/05/2023

Una marea di persone si è riversata stamane in piazza Duomo per la festa di Santa Lucia delle Quaglie. Circa 5 mila persone hanno atteso la fine della concelebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, per poi assistere alla processione del simulacro argenteo che dalla Cattedrale è stato trasferito nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, sempre in piazza Duomo, dove vi resterà per sette giorni, all’ottavo ci sarà il rientro a casa.

Nella chiesa di Santa Lucia alla Badia c’è il reliquiario della Madonna delle Lacrime: “Maria e Lucia due donne che parlano con gli occhi, è il tema della festa. Ed una sera parleremo con la mamma del beato Carlo Acutis, perchè la santità non ha età” ha detto Pucci Piccione, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

L’emozione dei fedeli

Tanti i commenti di chi ha voluto manifestare la propria vicinanza a Lucia, patrona di Siracusa. “Grazie Signore x averci donato Santa Lucia testimone del vangelo lode e Gloria a te”. “E bellissimo vedere questa unione di fratellanza e amicizia …con mons Francesco e mons Luigi”.

La festa del Patrocinio

Si celebra ogni prima domenica di maggio per ricordare, nella narrazione religiosa, il miracolo del 1646, l’anno di una terribile carestia che causò la morte di decine di persone. Il popolo si raccolse in preghiera attorno a Santa Lucia: il cielo si riempì di uno stormo di quaglie che anticipò l’ingresso in porto di navi cariche di grano. E da allora, si celebra questa ricorrenza, inoltre, nel corso della processione in piazza Duomo vengono liberate le colombe per rivivere quei giorni.

Alle ore 20,00 in piazza Duomo VI Raduno Bandistico Santa Lucia con la partecipazione del Corpo Musicale Città di Siracusa diretto dal maestro Michele Pupillo, del Complesso Bandistico Akray – Città di Palazzolo diretto dal maestro Marco Garro, della Associazione Musicale “Vincenzo Bellini – Corpo Bandistico Citta di Pozzallo” diretta dal maestro Leandro Sortino.

Foto di Pucci Piccione, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia