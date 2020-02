Ha perso un piede dopo un terribile impatto con un’auto un motociclista vittima di un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sulla statale 114, a Priolo, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro si è verificato a ridosso degli ingressi delle portinerie delle aziende della zona industriale ma sulle cause sono al lavoro i carabinieri che hanno prestato soccorso al ferito. I primi a dare aiuto alla vittima sono stati alcuni automobilisti in transito sulla statale 114 e si è compreso subito che le sue condizioni erano abbastanza gravi. Alcuni sono rimasti impressionati per la grave ferita al piede destro, che sembra compromesso

I militari hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla zona teatro dell’incidente anche per compiere gli accertamenti e stabilire le quote di responsabilità nello scontro.

Sono già iniziati gli interrogatori dei testimoni per riuscire a ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto. Un elisoccorso ha provveduto al trasferimento del ferito in ospedale.