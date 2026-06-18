Grave incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo di Cava Sorciaro, in direzione Siracusa. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati una vettura e un camioncino che, a seguito del violento impatto, si è ribaltato sulla carreggiata.

I feriti

Il bilancio provvisorio è di tre feriti, soccorsi immediatamente dai sanitari del 118 e trasferiti negli ospedali della zona. Al momento i medici mantengono il massimo riserbo sulle condizioni delle persone coinvolte e non si sbilanciano sull’entità delle lesioni riportate.

Traffico in tilt

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. In pochi minuti si sono formate lunghe code e rallentamenti, con il traffico fortemente paralizzato in entrambe le direzioni.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e rilievi tecnici utili a chiarire le cause dello scontro.

Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, impegnati nelle operazioni di soccorso dei feriti e nella rimozione dei mezzi incidentati.

La circolazione tornerà regolare soltanto dopo il completamento delle verifiche e la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.



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