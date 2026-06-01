Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri ad Agnone Bagni, nel territorio di Augusta, dove un incendio è divampato all’interno di una villa. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Augusta.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il rogo si sarebbe sviluppato da un barbecue acceso nell’area esterna dell’abitazione. Una grigliata ha rischiato di trasformarsi in tragedia anche per la presenza di alcune bombole di gas, che hanno innalzato il livello di pericolo durante le fasi dell’emergenza.

I vigili del fuoco

Numerose le chiamate giunte alle sale operative dei vigili del fuoco da parte di residenti e passanti che hanno notato il fumo levarsi dalla proprietà. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile, evitando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti. Da accertare l’entità dei danni riportati dalla villa. Sono in corso verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto