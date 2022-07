Guasto all’aereo, ore di ritardo per pellegrini siciliani diretti a Lourdes

Redazione di

25/07/2022

Hanno perso l’apertura del pellegrinaggio a Lourdes, un gruppo di pellegrini siciliani rimasto parecchie ore a Catania per via di un guasto all’aereo su cui avrebbero dovuto compiere il viaggio.

Il guasto all’aereo

Secondo la ricostruzione dei testimoni, il volo era previsto per le 6,30 di stamane ma solo alle 5 il tour operator ha comunicato il problema. I pellegrini, originari di Alì Terme, nel Messinese, di cui due diversamente abili sono stati trasferiti in un hotel vicino all’aeroporto “Fontanarossa” dove sono stati rifocillati ed in nottata arriveranno a destinazione. Ad accompagnarli è il parroco don Vincenzo D’Arrigo, di Misterbianco, Catania e Carlentini.

Il racconto di un testimone

“Eravamo all’aeroporto – racconta Salvatore Di Salvo, giornalista siracusano – in attesa che aprisse il gate ma ad un certo punto ci hanno comunicato che il volo di partenza della compagnia, previsto per le ore 6,30 era stato rinviato alle 16,30 del pomeriggio per un guasto. Così, abbiamo chiesto alla responsabile del tour operator , la quale ci ha informato della comunicazione della compagnia che aveva rinviato nel pomeriggio la partenza.. L’agenzia ci ha trasferito in bus in un hotel ,vicino all’aeroporto, e sistemato in un albergo a loro spese, fino al pomeriggio. Un inconveniente che non ci ha permesso di seguire la cerimonia d’apertura del pellegrinaggio”.

“Si tratta di un momento intenso carico di spiritualità, atteso da anni. Ci siamo preparati per partecipare ad intense giornate di spiritualità nel posto più importante dove la Madonna è apparsa a Bernadette. Non possiamo recuperare la giornata di oggi.”