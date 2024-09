oltre 300 mila euro

C’è il decreto di finanziamento regionale, pari a 339.500 euro per la riqualificazione dello stadio Nicola De Simone di Siracusa.

Un impianto vecchio realizzato in epoca fascista

Un impianto, realizzato nel periodo fascista, un tempo intitolato al re Vittorio Emanuele III, che presenta delle forti cicatrici e da sempre al centro di interventi di rattoppo che hanno fortemente penalizzato la squadra di calcio ed i tifosi. Questi fondi consentiranno allo stadio di rifarsi il look anche perché la città, dopo la faraonica campagna acquisti della società, si attende il salto nei professionisti ed uscire dal purgatorio dei dilettanti.

La politica all’incasso

Ma, come spesso accade in queste circostanze, la politica passa all’incasso, sotto l’aspetto dei consensi, d’altra parte il bacino del calcio è molto “appetitoso” e così dopo che, nelle ore scorse, si è diffusa la notizia, sono arrivati i primi comunicati.

Auteri (FdI) plaude all’assessore Amata, “grato a lei”

Il più rapido è stato il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, che subito dato merito all’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Elvira Amata, esponente di FdI. “Sono particolarmente grato – dice il parlamentare regionale di FdI, Carlo Auteri – all’assessore Amata per l’impegno profuso e la celerità – dice – dimostrando una grande attenzione per le esigenze del nostro territorio. Un passo importante per Siracusa e per tutti gli amanti dello sport. Lo stadio Nicola De Simone è un simbolo per i siracusani e necessita di interventi che possano riportarlo all’antico splendore, rendendolo un punto di riferimento per il calcio e per le attività sportive in generale“.

Spadaro (ScN), “merito del nostro partito”

Poco dopo l’intervento di Auteri, è sceso in campo il coordinatore provinciale di Siracusa di Sud chiama Nord, Alessandro Spadaro, che, in merito al finanziamento per lo stadio di calcio, racconta la sua verità. “Il decreto per i lavori di riqualificazione dello stadio Nicola De Simone è finalmente stato emanato, ma è fondamentale chiarire che tutto il merito va al gruppo Sud Chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, e al vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e all’atto di indirizzo dei consiglieri Melfi e Garro. Grazie alla loro determinazione e al lavoro costante, è stato possibile ottenere il finanziamento regionale, dimostrando un impegno reale e concreto per il bene della città e dei suoi tifosi”

“Ridicola la dichiarazione di Auteri”

Spadaro attacca frontalmente Auteri, usando toni molto aspri. “Edy Bandiera ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo”, per cui “in questo contesto, appare davvero ridicola la dichiarazione dell’onorevole Auteri, che tenta di attribuire meriti inesistenti all’assessore del suo partito. Auteri non ha avuto alcun ruolo concreto nel garantire questo risultato: l’unica cosa che ha fatto è stato comunicare alla stampa la firma di un decreto in ritardo di mesi, occultando la verità di un procedimento rallentato dalla negligenza regionale”