la denuncia di daniela ternullo

Scontro in aula, a Melilli, tra il sindaco e la deputata regionale di FI Ternullo

Al centro della vicenda, l’approvazione della riforma dell’Irsap

Ternullo denuncia che le è stata tolta la parola per volontà del sindaco

Lo scontro attorno all’Ias, dopo la recente riforma dell’Irsap votata dall’Assemblea regionale siciliana, è finito anche tra i banchi del Consiglio comunale di Melilli.

La deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, che è anche consigliera comunale, ha denunciato il sindaco in quanto, secondo la sua tesi, avrebbe fatto in modo di toglierle la parola.

“Mi è stato imposto di tacere”

“Su espressa richiesta del sindaco di Melilli, che ha dato ordine al Presidente del consiglio comunale di passare alla votazione, mi è stata tolta la parola” ha scritto la deputata di Forza Italia sulla sua pagina social.

“In una seduta da resa dei conti, nella quale ho posto al sindaco tanti interrogativi, mi è stato imposto di tacere. Da regolamento non si può fare e non lo accetto. Evidentemente c’erano altre esigenze per relegarmi al silenzio” ha aggiunto la parlamentare regionale.

Il Consiglio comunale sulla vicenda Ias

Il sindaco, Giuseppe Carta, contrario alla riforma sulla gestione del depuratore (un impianto che tratta i reflui dei Comuni di Melilli, Priolo e Siracusa ed i fanghi della zona industriali) che di fatto consegna le chiavi della struttura nelle mani del Comune di Priolo, nei giorni scorsi ha chiesto ed ottenuto la convocazione dell’assemblea cittadina a cui è stata invitata la deputazione siracusana, regionale e nazionale, il presidente della Regione, il presidente di Confindustria ed i sindacati.

La tesi del sindaco di Melilli

Secondo il primo cittadino, gli effetti del provvedimento sono devastanti, in quanto l’Ias “rischierebbe di diventerebbe di competenza esclusiva del Comune di Priolo, tagliando fuori dalla gestione dei reflui cittadini e industriali Siracusa, Melilli e le aziende che ne usufruiscono, mortificando l’interesse globale della provincia e soprattutto l’interesse generale indiviso”.

Ternullo favorevole alla riforma

La deputata Daniela Ternullo, nelle ore successive all’approvazione della riforma dell’Irsap, si è detta favorevole alla linea che è stata dettata dall’assessore Mimmo Turano.

“Ricordo che all’Ars abbiamo approvato un disegno di legge governativo sulla riforma dell’Irsap, il quale non entra nel merito dei canoni di gestione a carico dei Comuni, per quanto concerne i depuratori” ha scritto la deputata regionale.

“Prima di votarla infatti, ho chiesto chiarimenti al liquidatore Asi, il quale mi ha riferito che il problema per IAS non sussiste, così come ribadito dall’assessore Turano”