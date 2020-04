Emergenza Covid19

Il sindaco, Francesco Italia, ha consegnato oggi una fornitura di mascherine destinata al personale sanitario dell’ospedale Umberto I. Si tratta di 2.800 presidi del tipo FFP2 che il Comune ha acquistato nei giorni

scorsi con fondi propri e una spesa complessiva di quasi 20 mila euro. Le mascherine sono state consegnate dal sindaco alla farmacia del nosocomio. “Un aiuto ai medici e a quanti nel nostro ospedale – afferma Italia – si stanno impegnando in prima persona contro il Covid-19. Una maniera per far sentire, attraverso un gesto concreto, la vicinanza della città a chi tutti i giorni, più di altri, si espone ai rischi dell’epidemia”.

Frattanto, l’Asp di Siracusa ha anche ricevuto la donazione di dodici monitors multiparametrici, tre centrali di monitoraggio per il completamento di dodici postazioni di terapia intensiva all’ospedale Umberto I di Siracusa, ed ancora ecografi, elettrocardiografi e carrelli attrezzati per il centro Covid 19 dell’ospedale Muscatello di Augusta. A fornire tutto il materiale le aziende della zona industriale di Siracusa (Sonatrach Raffineria Italiana, Sasol Italy, Isab-Lukoil, Erg Power, ENI Versalis).

“Il Comando Marittimo Sicilia ha donato – spiega l’Asp di Siracusa – una barella per il bio-contenimento, mascherine e protezioni facciali al Centro Covid dell’ospedale di Augusta, il Consorzio universitario mediterraneo orientale di Noto 2 ventilatori polmonari, il parlamentare Giuseppe Gennuso che ha donato 4 ventilatori polmonari, l’Avis di Siracusa una unità ecografica portatile e dieci caschi CPAP, il Rotary Club Siracusa un monitor portatile corredato da dieci video broncoscopi monouso, la Fondazione Rava un broncoscopio operativo,la Cimi Ebat due frigoriferi biologici, congelatore, lampade da sterilizzazione e dodici sistemi di trasporto di materiale biologico e una somma di denaro per altri acquisti”.