il rito religioso al pantheon

Tantissime persone si sono presentate stamane al Pantheon per l’ultimo saluto a Gabriele Scavone, il 19enne siracusano, studente dell’Istituto Alessandro Rizza, morto in un incidente stradale autonomo nella notte tra venerdì e sabato scorsa in contrada Terrauzza, zona balneare a sud di Siracusa.

Chiesa affollata

Troppo piccola la chiesa, a due passi dalla sua scuola, per poter contenere tutti e dare conforto alla famiglia, stretta nel suo composto dolore.

Il saluto all’uscita dal Pantheon

Non appena il feretro è uscito dal Pantheon è stato salutato dal volo dei colombi e dai palloncini bianchi: bianche erano anche le maglie indossate dagli amici per suggellare un affetto che non si spezzerà nonostante la morte.

La maglia del Siracusa

Al rito funebre anche il presidente del Siracusa calcio, Alessandro Ricci che ha regalato alla famiglia la maglia della squadra del cuore di Gabriele: la casacca è stata sistemata sulla bara.

Nel corso della sua omelia, padre Massimo Di Natale, parroco della chiesa, ha spiegato che “per quanto la vita sia ricca è al tempo stesso fragile. Forza Gabriele, vola in alto” sono state le parole del sacerdote.

La lettera degli amici

Toccante la lettera rivolta al giovane studente da parte degli amici: “Eri un ragazzo meraviglioso, sei stato per tutti una fonte di allegria. Sarà tutto diverso, sappi che per noi sei e rimarrai nostro fratello”.

Le indagini

Sull’incidente ci sono le indagini degli agenti della Polizia municipale: il 19enne avrebbe perso il controllo della moto ma non sono, per il momento, chiare le ragioni. Forse la velocità o la distrazione potrebbero avere avuto una parte importante in questo incidente mortale avvenuto in un giorno di festa. Il 19enne studenti dell’istituto Alessandro Rizza è deceduto nello spazio di qualche istante, l’impatto è stato così violento da causargli ferite in organi vitali, infatti sono stati inutili i tentativi dei soccorritori.