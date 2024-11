lunedì al pantheon il rito funebre

Si chiama Gabriela Scavone, il 19enne motocilista siracusano vittima di un drammatico incidente stradale autonomo avvenuto alle 5 di stamane in contrada Terrauzza. Era uno studente della VA W, indirizzo grafica e comunicazione dell’istituto superiore Alessandro Rizza.

Il cordoglio della scuola

La scuola, dopo la tragica notizia, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. “Il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Aloscari, i docenti, il personale ATA – si legge nella pagina social della scuola – e gli studenti dell’Istituto Superiore A.Rizza di Siracusa esprimono ai genitori, ai fratelli e ai familiari il sentito cordoglio per la prematura scomparsa del caro Gabriele Scavone. Gabriele era un bravissimo ragazzo, che continueremo sempre a ricordare per la sua generosità, per il garbo dei modi, il buon carattere, e per la sua voglia di vivere. Riposa in pace Gabriele, sarai sempre nei nostri cuori”.

Funerali al Pantheon

I funerali si terranno lunedì nella chiesa del Pantheon alle 9,30 dove è prevista una massiccia presenza di amici e compagni di scuola per l’ultimo saluto al giovane. Sembra in buone condizioni il passeggero che era in sella con il 19enne. L

e indagini sono condotte dalla Polizia municipale e dai primi accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente autonomo: non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, come emerso dai rilievi degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa.

L’impatto

Il 19enne avrebbe perso il controllo della moto ma non sono, per il momento, chiare le ragioni: forse la velocità o la distrazione potrebbero avere avuto una parte importante in questo incidente mortale avvenuto in un giorno di festa. Il 19enne è deceduto nello spazio di qualche istante, l’impatto è stato così violento da causargli ferite in organi vitali.

Incidente nel Catanese

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina, in territorio del comune di Sant’Agata li Battiati. La vittima è il conducente di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un furgone che sembra fosse fermo. Nello scontro un’altra persona è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale. Sul posto è presente personale di Anas, polizia stradale e del 118.