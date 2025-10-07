“La pace non è una bandiera da sventolare ma un dono di Dio”. Lo afferma il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, esponente di Fratelli d’Italia, dopo la notizia della sua partecipazione alla manifestazione della Cgil, culminata venerdì scorso con un presidio in piazza Duomo, ad Augusta.

Il Centrodestra al presidio

Oltre al primo cittadino, c’erano pezzi importanti della sua amministrazione, in rappresentanza dei partiti del Centrodestra, tra cui Forza Italia, Lega, Mpa e Dc, quest’ultima rappresentata dal presidente del Consiglio comunale, Marco Stella, coordinatore cittadino dello Scudo crociato del leader nazionale, Totò Cuffaro.

“In piazza per chiedere pace a Gaza”

“Nel giorno di San Francesco non potevo che essere qui a urlare che oggi vogliamo la pace in tutti i luoghi dove c’è il rumore delle bombe. La pace non appartiene a nessun colore politico ma agli uomini di buona volontà. Non è una bandiera da sventolare ma un dono di Dio. Sono qui a chiederla anche per Gaza” ha riferito il sindaco di Augusta.

La sorpresa di FdI per la partecipazione

I vertici di Fratelli d’Italia non avrebbero avuto idea della partecipazione del sindaco alla manifestazione, al punto da rimanere sorpresi dopo la pubblicazione della notizia. A quanto pare, sarebbero in corso delle interlocuzioni interne al partito.

Il commissario provinciale a Roma

Frattanto, il commissario provinciale di FdI a Siracusa, Salvatore Coletta, sarà a Roma per riferire della situazione di Siracusa e non è escluso che si discuta della vicenda del sindaco di Augusta che, in merito alle elezioni del Libero consorzio ed alla nomina del Comitato di sorveglianza della nuova società idrica, avrebbe adottato comportamenti che hanno irritato i vertici provinciale del partito.

Il coordinatore cittadino FdI, “Di Mare candidato a sindaco nel 2026”

Ad Augusta, invece, le idee sono molto chiare nel partito sul futuro di Di Mare che si presenterà nel 2026 per ottenere un secondo mandato. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, Rosario Sicari, ha annunciato che il partito sosterrà il sindaco in carica al termine del direttivo cittadino tenutosi il primo ottobre scorso, prima della manifestazione della Cgil. “Il direttivo ha confermato – si legge nella nota – all’unanimità piena fiducia all’attuale sindaco Giuseppe Di Mare naturale candidato Sindaco, nel segno della continuità e della stabilità amministrativa. Condividiamo e sosteniamo l’operato del primo cittadino”.