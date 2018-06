rimesso in libertà a disposizione dell'autorità giudiziaria

Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Noto finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Nella scorsa nottata i Carabinieri della Stazione di Pachino, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio di competenza, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Taleb Rafik, tunisino classe 1976, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, i Carabinieri avevano infatti acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere e spacciare droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione alla quale, sin da subito, l’uomo si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti.

Al termine delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 30g. di sostanza stupefacente del tipo “hashish” nonché materiale per la pesatura. Al termine di tale atto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, rimesso in libertà, ai sensi dell’art. 121 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando periodicamente analoghi servizi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.