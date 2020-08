il giovane è stato condotto nell'istituto per minori di catania

Nella serata di ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di P.S. di Avola, hanno arrestato un minore di 17 anni, residente ad Avola, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga e per detenzione di una pistola a salve con relativo munizionamento.

Gli investigatori della Polizia di Stato, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato a casa del minore una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare 47 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi, la somma di euro 2.150 e una pistola a salve con relativo munizionamento.

Il giovane è stato condotto nell’istituto per minori di Catania.

Non è la prima volta che si apprende di minorenni coinvolti nello spaccio della droga.

Molti, anche se non detengono la sostanza stupefacente, vengono utilizzati dai pusher come vedette nelle piazze di spaccio.

Qualche mese fa, nel popoloso quartiere catanese di Librino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il 40enne Angelo Salvatore Pantò ed il 29enne Angelo Salvatore Platania, nonché denunciato un minorenne.

Nel corso del servizio di perlustrazione, transitando per la via Nitta, i militari notavano un andirivieni di giovani assuntori e Pantò intento a spacciare con l’ausilio di Platania e del minore che, per l’occasione, fungevano da vedetta.

Atteso, quindi, il momento propizio, i carabinieri hanno tempestivamente bloccato i tre, nonostante l’allarme di uno dei complici, rinvenendo addosso a Pantò 20 grammi di marijuana e la somma di 255 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Per gli arrestati, in sede di giudizio direttissimo, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Continuano incessanti, in tutte le provincie dell’Isola, i controlli delle forze dell’ordine volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, attività, come già detto, che non raramente, purtroppo, coinvolge anche minorenni.