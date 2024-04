candidata alle europee

Alla fine Fratelli d’Italia una siracusana l’ha scelta per la corsa a Bruxelles. Non sarà Rossana Cannata, attuale sindaco di Avola e sorella del parlamentare nazionale Luca Cannata, che, in qualche modo, nonostante la sua disponibilità a candidarsi per le Europee, ha dovuto fare un passo indietro, presumibilmente per i suoi impegni da capo dell’amministrazione del suo Comune.

Chi è Alessia Scorpo

La scelta è caduta su un’imprenditrice dei supermercati, Alessia Scorpo, manager della catena Peppe Nappa, ex presidente del Consiglio comunale di Floridia, vicina, sotto l’aspetto politico, a Luca Cannata, il vero dominus di FdI a Siracusa, la cui influenza ha determinato, nei giorni scorsi, la nomina del neo commissario del partito, Salvo Coletta, avolese come lui, attuale presidente del Consiglio comunale di Avola. E poi, non da ultimo, a saldare il rapporto tra l’imprenditrice dei supermercati e Cannata c’è il compagno della donna, Giuseppe Caruso, consigliere comunale di Avola, eletto nel 2022 in una delle liste collegate a Rossana Cannata.

Il compagno ex M5S

E’ una storia politica particolare quella di Caruso in quanto prima di essere folgorato sulla via di Cannata era un esponente del Movimento 5 Stelle, di cui è stato consigliere nella precedente legislatura. E poco dopo quelle amministrative, risalenti al 2017, lo stesso Caruso venne accusato dall’opposizione a Cannata di aver votato insieme alla maggioranza la composizione delle commissioni consiliari. “Prendemmo le distanze subito da lui” dice l’ex parlamentare regionale del M5S, Stefano Zito.

La foto con Giuseppe Conte

Insomma, non fu un buon inizio per Caruso che, però, fu avvistato in più occasioni a Roma, addirittura c’è una sua foto con Giuseppe Conte: era il settembre del 2020, la pandemia terrorizzava il mondo e Conte era presidente del Consiglio, per cui l’allora esponente pentastellato di Avola era stravedeva.

“Conte è davvero un gentiluomo e l’Italia è fortunata ad averlo” si legge in un post sulla pagina sociale di Peppe Caruso, su cui Cannata crede molto al punto da portarselo, di tanto in tanto, a Roma al suo seguito.

La scelta

Sfumata la candidatura di Rossana Cannata, è saltata fuori l’idea di puntare su Alessia Scorpo, per il suo passato politico, il ruolo nell’economia lodale ma di certo il legame con Caruso, fedelissimo di Cannata, avrà avuto un certo peso.

Scorpo, “insieme al nostro leader Cannata”

Sono profondamente onorata per l’opportunità che mi è stata concessa dal partito Fratelli d’Italia per rappresentare il nostro territorio in Europa. Assieme a Giorgia, assieme al gruppo del nostro leader territoriale On. Luca Cannata, questa è la sfida, la responsabilità a cui dobbiamo dire di sì. Siamo Donne: determinate, intraprendenti e capaci.