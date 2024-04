Giorgia Meloni come capolista delle Isole, nomi come Giuseppe Milazzo, Salvatore Deidda, Elvira Amata, Giusy Savarino, Ruggero Razza, Massimiliano Giammusso e Alessia Scorpo. Questa è la squadra di Fratelli d’Italia in Sicilia e in Sardegna per le elezioni europee, il programma il prossimo 8 e 9 giugno, non ancora ufficializzata ma è questione di giorni.

Meloni capolista in Sicilia

Il capo del Governo Giorgia Meloni aveva già annunciato il tutto con un colpo di teatro: la candidatura in tutte le circoscrizioni era oramai più che scontata ma lei chiede anche di scrivere sulla scheda “solo Giorgia, il mio nome di battesimo” perché “io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo”. Dunque, la premier sarà capolista anche in Sicilia.

Lanciando non solo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le europee ma anche la sfida a pesare il suo consenso personale, dopo un anno e mezzo alla guida del governo a premier dal palco vista mare di Pescara, la Meloni ha chiamato il suo popolo al plebiscito su di sé (“Giorgia Meloni detta Giorgia” sarà la dicitura sulla lista che consentirà di indicare come preferenza solo il nome) mentre in platea la ascoltano “l’alleato fedele” Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

Assessori e fedelissimi di Musumeci

Per quanto riguarda gli altri nomi, Fratelli d’Italia ha deciso di mettere in campo solo un’assessore della giunta Schifani, Elvira Amata, con Giuseppe Milazzo uno europarlamentare uscente (ma era stato eletto con Forza Italia), mentre l’altro ancora in carica, Raffaele Stancanelli, ex sindaco di Catania, ora è passato alla Lega.

Non sfuggono anche i due nomi dell’area dell’ex governatore Nello Musumeci, ovvero l’ex assessore alla Sanità Ruggero Razza, e Giusy Savarino, alla quarta legislatura e fedelissima dell’attuale Ministro alla Protezione Civile (fu una delle fondatrici di Diventerà Bellissima).

Gli altri nomi

Per quanto riguarda Alessia Scorpo, è vicina all’ex sindaco di Avola, Luca Cannata, uomo forte nel Siracusano, e lei stessa è ex presidente del consiglio comunale di Floridia, attiva nel settore dei supermercati. In scampo anche Massimiliano Giammusso, avvocato, sindaco di Gravina di Catania, che ha presentato la sua candidatura già qualche giorno fa. Unico rappresentate della Sardegna, Salvatore Deidda

