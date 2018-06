Dati Guardia di Finanza

Il progetto “Educazione alla legalità economica” che ha visto la Guardia di finanza di Siracusa incontrare 1637 studenti in 8 Istituti della provincia e la mostra itinerante “La luce dell’onestà”, in cui sono stati esposti i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle siracusane dagli anni ’60 in poi, sono due delle iniziative che hanno caratterizzato l’attività della Guardia di finanza a Siracusa guidata dal col. Antonino Spampinato nell’ultimo anno.

Nel contrasto all’evasione fiscale 398 interventi condotti nei confronti di professionisti ed imprese rilevando ricavi non dichiarati per oltre 70 milioni di euro con l’individuazione di 46 soggetti sconosciuti al fisco; individuati 181 lavoratori in nero ed irregolari, impiegati da 64 datori di lavoro.

In materia di reati fallimentari sono stati denunciati 24 soggetti, sequestrati oltre 12 milioni di euro e oltre 2 milioni proposti per il sequestro. Sequestrati 13 milioni di prodotti contraffatti e privi delle dotazioni di sicurezza; circa 50 mila prodotti per violazione del made in Italy e del diritto d’autore.

La Compagnia di Siracusa ha eseguito il provvedimento di confisca del gasolio sequestrato nell’ambito dell'”Operazione Indonesia”: 100 mila chili, pericolosamente stipato all’interno di 3 cisterne, posizionate nella zona maestra dell’imbarcazione ed all’interno di un doppio fondo ricavato artigianalmente nella zona di sentina, sotto la linea di galleggiamento del natante.