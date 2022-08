la decisione dell'azienda sanitaria dopo le polemiche

L’Asp di Siracusa ha sospeso l’avviso interno per circa 50 incarichi da dirigente tra ospedali del Siracusano e medicina territoriale.

Lo ha comunicato la stessa direzione dell’azienda sanitaria sul suo sito, dove, nei giorni scorsi, era stato pubblicato il bando, molto contestato anche perché andava nella direzione opposta alle indicazioni del presidente della Regione che, il 3 agosto, aveva inviato una nota ai dirigenti dell’amministrazione regionale chiedendo di sospendere tutte le procedure avviate.

La comunicazione dell’Asp Siracusa

“Premesso che questa azienda -si legge nel documento dell’Asp di Siracusa – ha proceduto a bandire avviso interno per il conferimento di incarichi Dirigenziali di responsabile di UOS e UOSD, pubblicato sul sito web aziendale in data 8/8/2022 e con scadenza il 23/8/2022, si dispone la sospensione del suddetto avviso interno, ad esclusione dell’affidamento degli incarichi dirigenziali di responsabile UOS/UOSD del Dipartimento veterinario. Le UOS/UOSD del Dipartimento veterinario rimarranno bandite e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine già fissato del 23/8/2022″.

Gli avvisi per gli ospedali

Nello specifico, ecco gli avvisi relativi agli incarichi dirigenziali nelle Uos, unità operative semplici, negli ospedali del Siracusano. Umberto I di Siracusa: Neonatologia, Diagnostica Pet-Tc; Medicina, Chirurgia Accettazione e Urgenza; Endocrinologia; Cardiologia; Emodinamica; Utic; Anestesia; Direzione sanitaria Alessandro Rizza e Umberto I; Fisica sanitaria. Muscatello di Augusta: Utic Unità coronarica; Genetica medica; Patologia da amianto. Avola-Noto: Utic; Neonatologia; incarico dirigenziale Uosd Emodialisi. Lentini:: Anatomia patologica; Senologia; Neonatologia.

La denuncia del Pd

A sollevare la questione era stata l’ex deputata regionale del Pd, Marika Cirone Di Marco, che, in merito all’avviso, aveva sollevato più di un dubbio, soprattutto in relazione alla circostanza che tra poco più di un mese in Sicilia si andrà a votare. “Con un tempismo perfetto , quanto mai orientato alla devozione al Governo Musumeci/ Razza , di cui è una fedele allineata promanazione, la Direzione generale – spiega l’esponente del Pd, Marika Cirone Di Marco – carica le sue munizioni , guarda caso, proprio sotto campagna elettorale, a trenta giorni dal voto nazionale e regionale Mi auguro che la strumentale temporalità dell’Avviso non sia accompagnata anche da forzature e assenza di oggettività”.