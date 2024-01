intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nell’abitazione di una palazzina in via Resalibera, nel rione della Graziella, in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme si sono propagate intorno alle 8 e sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che stanno provando ad arginare l’azione del rogo: sono minacciati gli altri appartamenti, per cui si sta procedendo all’evacuazione degli immobili.

Immobili evacuati

I pompieri hanno rintracciato il proprietario dell’abitazione dove si è scatenato l’incendio che, stando ad una autorevole fonte investigativa, è riuscito ad uscire dalla casa prima che le fiamme si propagassero per tutto il locale.

Le difficoltà dei soccorritori

Il soccorso dei vigili del fuoco è molto complicato per via delle stradine di Ortigia, piccolissime per gli ingombranti mezzi dei pompieri, per cui il vero nemico sono i margini di manovra molto stretti. L’altra preoccupazione è anche di contenere la marcia delle fiamme: si stanno spingendo, stando alle prime testimonianze, verso altri edifici.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto ci sono gli agenti della Polizia municipale con il compito di creare un cordone di sicurezza attorno alla zona dove è in corso l’incendio ma in campo ci sono anche i carabinieri, del resto c’è la stazione di Ortigia, mobilitata per dare sostegno ai soccorritori. Numerose sono le segnalazioni al centralino del comando provinciale dei pompieri, in via Augusto von Platen, ed a quelli delle altre forze dell’ordine.

Le indagini

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno scatenato il rogo, d’altra parte i pompieri sono ancora in piena emergenza ma non si può, al momento, escludere alcuna ipotesi. Tra queste c’è certamente l’incidente, forse un corto circuito o magari una stufetta elettrica, spesso, in passato, causa di numerosi incendi in abitazioni, in alcuni dei quali c’è anche scappato il morto.