intervento dei vigili del fuoco



Un incendio è scoppiato in una abitazione, in via Raffa, ad Avola, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, che è al vaglio dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, le fiamme si sarebbero originate da un accendino ma non sono ancora chiare le modalità.

I tre inquilini sono riusciti a scappare dall’appartamento prima che le fiamme li investisse e sono stati loro a dare l’allarme, chiedendo l’intervento dei pompieri, arrivati nell’abitazione poco dopo. Sul posto, ci sono i carabinieri che stanno raccogliendo le informazioni per accertare cosa è accaduto all’interno del locale. Sono stati già sentiti i tre testimoni mentre sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.