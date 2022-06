mezzi aerei in azione

Continua a bruciare la riserva di Pantalica, nel Siracusano, per via di un incendio scoppiato nella giornata di ieri. Si sono alzati i mezzi aerei per provare a tamponare l’emergenza a cui sta lavorando il personale della Forestale.

Qualche residente, che vive a ridosso della riserva, ha deciso, per motivi di sicurezza di lasciare la propria abitazione. Alcune case sono state invase dal fumo, la situazione sembra sotto controllo ma molto dipenderà dalle condizioni meteo e soprattutto se spireranno folate di vento caldo.

Rischio incendi alto in due province

Sul fronte rischio incendi, il livello di allerta massimo è stato indicato in due province: nel Catanese e nel Siracusano. Nelle altre sette province dell’isola troviamo il livello di pre allerta arancione ed una pericolosità media.

Incendi in Sicilia

Già da giorni, però, la Sicilia brucia. Ieri è stata una lunga giornata rovente e di decine di incendi nell’isola. Le squadre antincendio di vigili del fuoco, personale della forestale e protezione civile sono state impegnate in numerosi roghi appiccati durante l’intera giornata. Fiamme sono state appiccate a Monte Troina nel comune di Bisacquino, a Ficarazzi in via Sammartino, a Terrasini in contrada Bagliuso, a Trabia in contrada Giardinello, a Piana degli Albanesi, in contrada Scesi nei pressi della provinciale 5, a Termini Imerese in contrada Giardinello a Misilmeri in contrada agriturismo Case Varisco, nel palermitano. Incendio pure a Naso (Me), in contrada Ficheruzza, a Favara (Ag) in via San Giovanni Rotondo, ad Acireale (Ct) in via Pasiano, a Pachino (Sr) in contrada Granelli, a Troina (En), in via Angibé nei pressi dell’oleificio Agrima e in via Ancipa, a Licata (Ag) in contrada Pernice nei pressi dell’agriturismo Colle D’Oro, a Relamonte (Ag) in contrada Rina Cannameli, a Catania, in via Nuova Lucello, a Petraperzia (En) due grossi incendi uno in contrada Rocche, e uno in contrada Serre.