al lavoro forestale, protezione civile e vigili del fuoco

Gli incendi stanno stringendo in una morsa il Siracusano. Nelle ultime ore, sono aumentati i focolai ma preoccupano quelli che si sono originati in prossimità degli stabilimenti del Petrolchimico. Sono al lavoro le squadre della Forestale, della Protezione civile e dei vigili del fuoco per creare un muro d’acqua contro le fiamme che sono spinte dalle alte temperature e dalle folate di vento caldo.

Chiusi svincoli autostradali

Per ragioni di sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea degli svincoli autostradali, tra Siracusa e Catania, verso i Comuni della zona industriale. Si sono creati degli incolonnamenti che hanno di fatto paralizzato il traffico, contestualmente è stato richiesto l’arrivo dei Canadair per arginare i focolai.

Hotel evacuato, case minacciate

Intorno alle 13,30 le fiamme si sono concentrate al Villaggio Miano, rione a nord di Siracusa: i pompieri hanno disposto l’evacuazione degli ospiti e del personale di un hotel. Ci sono case, nella stessa zona, in via Monte Bianco, minacciate dai roghi, alimentati dalle elevate temperature e dalle sterpaglie, molto presenti in questa area, a nord di Siracusa. In mattinati ci sono stati altri incendi, tra Solarino e Floridia, in un’area a ridosso di un impianto sportivo.

Protezione civile per le emergenze a Siracusa

L’emergenza caldo sta creando tanti problemi: tra gli effetti i vari black out per il sovraccarico di energia. “Il Centro operativo comunale di Protezione Civile è a disposizione e a supporto di tutta la cittadinanza per le emergenze in corso. La Polizia Municipale, gli uffici e le associazioni di Protezione Civile comunali, le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nella risoluzione delle criticità in corso” spiegano dalla Protezione civile che ha fornito un numero di emergenza: 393333980024.

Domani riaprirà il viale Teracati

Slitta alla mattinata di domani la riapertura al transito di viale Teracati, prevista in un primo momento per il pomeriggio. La ditta che per conto dell’Enel sta lavorando alla sistemazione delle linee elettriche in quella

zona, ha infatti individuato altre criticità sulle quali occorre intervenire per scongiurare ulteriori interruzioni del servizio.