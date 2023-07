temperature infernali nella giornata di oggi

Sono impegnati su più fronti i vigili del fuoco del Siracusano per lo scoppio di alcuni focolai. Intorno alle 13,30 le fiamme si sono concentrate al Villaggio Miano, rione a nord di Siracusa: i pompieri hanno disposto l’evacuazione degli ospiti e del personale di un hotel. Ci sono case, nella stessa zona, in via Monte Bianco, minacciate dai roghi, alimentati dalle elevate temperature e dalle sterpaglie, molto presenti in questa area, a nord di Siracusa.

Incendi nel Siracusano

In mattinati ci sono stati altri incendi, tra Solarino e Floridia, in un’area a ridosso di un impianto sportivo. Peraltro, Floridia è la città più calda dove si sono registrati già oltre 47 gradi. I pompieri sono anche impegnati per un incendio originatosi sulla Siracusa-Catania ma ce ne è un altro a Siracusa, in via Santi Amato, nel rione popolare di Santa Panagia.

La conta dei danni

A Città Giardino, è iniziata la conta dei danni per via dell’enorme incendio scoppiato ieri che è poi finito in direzione dell’autostrada Siracusa-Catania, al punto che, per qualche ora, è stato chiuso il tratto tra Priolo ed Augusta. Ieri ad Avola, un rogo ha seriamente danneggiato uno stabilimento balneare ma si sconoscono le cause che lo hanno provocato. A Portopalo, una casa di riposo è stata evacuata per ragioni di sicurezza.

I black out a Siracusa

Ci sono intere zone di Siracusa che sono tornate ad essere isolate per mancanza di energia elettrica. Nella serata di ieri, il black-out ha interessato una porzione dell’area di viale Zecchino, che, nei giorni scorsi, aveva avuto lo stesso problema e così alcune famiglie, nel cuore della notte, si sono trasferiti nelle case di parenti dove c’è ancora elettricità, portando con se, in alcuni casi, beni alimentari per evitare che marcissero.

La testimonianza dei residenti

“Siamo praticamente scappati di casa, per la seconda volta in pochi giorni, – racconta una residente – ma a questo disagio deve aggiungersene un altro: nella giornata di oggi c’era una sessione di laurea a cui avrei dovuto partecipare, in modalità da remoto, e come è di tutta evidenza è saltata. Siamo esausti”.

Black out a Fontane Bianche e zona di Cassibile

Anche le aree periferiche sono rimaste isolate, in particolare Fontane Bianche, una delle località balneari più importanti di Siracusa dove, nel periodo estivo, si popola all’inverosimile. “Fontane Bianche per l’ennesima volta senza luce e senza acqua da ieri, abbiate la dignità di dimettervi” tuona un professionista siracusano. Un’altra zona priva di energia elettrica è contrada Spinagallo, nel territorio di Cassibile.

