nel mirino giuseppe casella

Un incendio è scoppiato questa notte, intorno alle 3, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, coinvolgendo una macchina ed una paninoteca, nei pressi di un istituto comprensivo.

La marcia delle fiamme

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri di Siracusa, le fiamme, di origine dolosa, sarebbero state prime appiccate contro l’auto, poi le fiamme si sono propagate verso l’attività commerciale.

L’auto è del consigliere comunale Casella

E’ del consigliere comunale di Siracusa, Giuseppe Casella, l’auto che è stata data questa notte alle fiamme, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. L’esponente politico fa parte del gruppo consiliare Insieme che ha manifestato la sua solidarietà. “Condanniamo fermamente qualsiasi forma – spiegano gli esponenti del gruppo Insieme – di violenza e intimidazione, sia essa fisica o materiale, nei confronti del consigliere Casella. Tali gesti non solo minano la democrazia, ma ledono gravemente il diritto di ogni individuo a esprimere le proprie opinioni e a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra comunità”. Le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sull’attività politica del consigliere comunale di Siracusa che siede tra banchi dell’opposizione.

L’arrivo dei pompieri

L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti ad arginare l’azione delle fiamme.

Fiamme in uno stabilimento balneare

Un incendio è divampato nei giorni scorsi, intorno all’1,30, in contrada Reitani-San Lorenzo, nel territorio di Noto, coinvolgendo parte dello stabilimento balneare Lido Brizò.

È stata distrutta la struttura adibita a veranda, bar e cucina per una estensione complessiva di circa 200 metri quadrati. Sono state tante le richieste di intervento al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco che sono arrivati poco dopo le telefonate di emergenza.

“Forse un corto circuito”

In merito alle cause, dal comando dei pompieri di Siracusa fanno sapere che “non sono stati trovati elementi riconducibili alla matrice dolosa ma non si escludono anche cause di natura elettrica”.