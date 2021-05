a cavagrande del cassibile

Sono ripresi gli incendi nel Siracusano e nelle ore scorse ad andare in fiamme è stata la vegetazione ricadente nell’area dei Cavagrande del Cassibile, a sud di Siracusa.

Elicottero dei pompieri

Le colonne di fumo sono state a notevole distanza dal punto in cui sono scoppiati i focolai e sono state tante le richieste di intervento arrivate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. Si è alzato in volo un elicottero dei pompieri per provare ad arginare l’azione delle fiamme.