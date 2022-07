in contrada carancino

Un vasto incendio si è registrato nella zona di contrada Carancino, nei pressi di Belvedere, quartiere a nord di Siracusa.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno mangiato diversi ettari di terreno e sono in corso le operazioni di spegnimento da parte del personale della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, difficile, per il momento, stabilire se si è trattata di una azione dolosa.

Le previsioni per il 15 luglio

Scenario meteorologico improntato al tempo stabile e ampiamente soleggiato in Sicilia anche per la giornata di venerdì 15 luglio. Temperature in rialzo: massime generalmente comprese tra 28 e 31°C lungo le aree costiere, fino a 33-35°C nelle pianure interne. Ventilazione debole o moderata, a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi. Al Sud, l’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, picchi di 34 gradi.

“Proroga dei contratti”

Frattanto, in tema di incendi boschivi, il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, ha chiesto la proroga dei contratti, fino al 15 ottobre, per gli operatori addetti al Servizio antincendio boschivo. Sono stati messi sotto contratto dal 1 giugno e saranno impegnati per 101 giornate lavorative, con la previsione dello stop al 25 settembre prossimo. “Con uno stop anticipato, il rischio di lasciare sguarnito il patrimonio boschivo regionale sarebbe concreto. Pertanto, ho chiesto agli organi di competenza una proroga al 15 ottobre, così come tra l’altro previsto dal legislatore” ha detto Mancuso.

“È purtroppo reale il rischio che il territorio, in assenza degli operatori, sia nuovamente devastato dagli incendi – spesso di natura dolosa. Pertanto – conclude il parlamentare regionale di Forza Italia – non si può prescindere da un servizio di prevenzione fino al mese di ottobre, quando le temperature saranno più miti, così come il rischio di incendi sarà storicamente al minimo”.