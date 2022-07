Oltre ai mezzi aerei sono impegnati i vigili del fuoco e la forestale

Un vasto incendio è divampato a Vicari, nel Palermitano, e sta minacciando le abitazioni. Sono impegnati due canadair e un elicottero. Le fiamme sono state innescare dal rogo di un autocarro sulla statale Palermo-Agrigento. Da qui si sono propagate sui campi.

Oltre ai mezzi aerei sono impegnati i vigili del fuoco e la forestale per spegnere un incendio di sterpaglie e di un’area boscata lungo la Strada Statale 121. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell’area, anche con due mezzi aerei della flotta del Corpo nazionale.

Incendi a Borgo Nuovo

Questa notte è toccato al quartiere palermitano di Borgo Nuovo essere assediato da incendi ai rifiuti. Due gli interventi di grossa entità a cui sono stati costretti i vigili del fuoco. I roghi hanno interessato cumuli di spazzatura abbandonati ai bordi delle strade e cassonetti. Al solito si è dovuto far fronte all’enorme fumata nera che è un condensato di cattivi odori e soprattutto di pericoloso inquinamento.

La notte precedente fuoco allo Zen

Due le discariche abusive che sono state avvolte dalle fiamme. Si tratta di cumuli di immondizia abbandonati nel tempo e per cui ancora non si è provveduto alla loro rimozione. Esiste anche qualche problema di smaltimento a cui va incontro la Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta a Palermo. Problemi che quindi vanno a concatenarsi fra loro. Ventiquattro ore prima i vigili del fuoco erano intervenuti allo Zen, nella solita via Fausto Coppi, dove allo stesso modo era andata a fuoco una discarica abusiva.

A Giarre, fiamme avvolgono edifici per fortuna disabitati

I vigili del fuoco sono intervenuti a Giarre, nel Catanese, per domare le fiamme sviluppatesi tra le sterpaglie ed i rifiuti in un terreno incolto in via Michele Federico Sciacca, una zona residenziale della cittadina, dove le fiamme hanno interessato anche un residence e un altro edificio per fortuna disabitati.

I pompieri sono al lavoro per evitare che le fiamme raggiungano alcuni edifici abitati della zona. Sul posto anche mezzi del Corpo forestale. Le fiamme sono state spente dopo circa 2 ore dai vigili del fuoco e Guardia Forestale, che hanno così evitato che si propagassero agli edifici circostanti. I pompieri hanno anche utilizzato la schiuma.