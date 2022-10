rogo nella zona di san giovanni

E’ di tre auto distrutte il bilancio di un vasto incendio scoppiato questa notte nella zona di San Giovanni, nel cuore di Siracusa, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime.

Distrutte 3 auto

Il rogo, che si è originato intorno alle 5, ha divorato una Toyota Aygo, una Fiat 500 una Peugeot e sono stati i vigili del fuoco a spegnere le fiamme.

Le indagini sull’incendio

Sebbene non siano chiare le cause dell’incendio, non è esclusa un’azione dolosa, resta, però, da chiarire il possibile destinatario del messaggio inquietante. I pompieri, insieme agli agenti di polizia, che conducono le indagini, stanno provando a capire da quale mezzo sia scoppiato l’incendio. Nella zona ci sono le telecamere di sicurezza che potranno aiutare gli inquirenti a fare luce su quanto accaduto.